استئناف تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في مارس المقبل

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كوالالمبور: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء أن لجنة المسابقات صادقت على مواعيد مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، التي كانت تأجلت جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وبحسب بيان نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني، فإن اللجنة عقدت اجتماعاً الأربعاء برئاسة تراك ووك توان عبر تقنية الفيديو، واتفقت على "استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 حزيران/يونيو" 2021.

وأضاف أن مباريات الجولتين السابعة والثامنة ستقام في شهر آذار/مارس المقبل، والجولتين التاسعة والعاشرة في حزيران/يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر أيلول/سبتمبر 2021.

وأشار البيان إلى أن اللجنة اتفقت على أنه "بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر آذار/مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2022"، لافتاً إلى أن مواجهة الملحق الآسيوي ستكون من مباراة واحدة.

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وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في آب/أغسطس الماضي تأجيل جميع المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين إلى العام المقبل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت تلك التصفيات مقررة أصلاً في آذار/مارس الماضي، لكن انتشار كوفيد-19 حال دون إقامتها في موعدها، قبل أن يعلن الاتحاد أولاً استئنافها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ويقرر تأجيلها مجدداً حتى العام المقبل.

ويتأهل إلى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وتتأهل أول أربعة منتخبات في الدور الثالث إلى المونديال القطري، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً.