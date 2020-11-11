رابط مشاهدة مباراة هولندا واسبانيا netherlands vs spain بث مباش

تشكيلة هولندا المتوقعة ضد اسبانيا

تشكيلة هولندا المتوقعة ضد اسبانيا لحساب منافسات المواجهة الودية مساء اليوم الاربعاء من المتوقع ان يبدا منتخب هولندا اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ياسبر سيلسين ، وفي خط الدفاع سيباستيان دي فراي - أوين وينديل - ناثان آكي ، وفي خط الوسط دالي بليند - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج - دوني فان دي بيك - هانس

هاتيبور ، وفي خط الهجوم ممفيس ديباي - لوك دي يونج.

تشكيلة اسبانيا المتوقعة ضد هولندا

تشكيلة اسبانيا المتوقعة ضد هولندا في اطار فترة التوقف الدولي لاسبوع الفيفا اليوم الاربعاء من المتوقع ان يدخل ضيفا منتخب اسبانيا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي دافيد دي خيا ، وفي خط الدفاع خيسوس نافاس - سيرخيو راموس

- باو توريس - سيرخيو ريجيلون ، وفي خط الوسط كاناليس - رودري - ميكيل مورينو ، وفي خط الهجوم آداما تراوري - رودريجو - أنسو فاتي

بطاقة مباراة هولندا واسبانيا

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البطولة مباراة ودية

الجولة وديات المنتخبات

موعد المباراة 11-11-2020

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة حفيظ دراجي

ملعب المباراة أمستردام أرينا