كورونا ترصد مدرب السويد قبل ودية الدنمارك

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم إن مدرب المنتخب" يان أندرسون " أصيب بفيروس كورونا ،قبل ساعات من مواجهة ودية أمام الدنماركاليوم الأربعاء.
وأكد أندريس فالنتين طبيب منتخب السويد في بيان :"يان في حالة جيدةوسيبقى في العزل المنزلي".
وأضاف الاتحاد السويدي أن أندرسون عزل نفسه منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد إصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس الذي انتشر مجددا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
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