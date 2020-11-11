رابط مشاهدة مباراة هولندا واسبانيا netherlands vs spain بث مباشر اليوم بتاريخ 11-11-2020 في مباراة ودية ، قمة مواجهة اليوم لقاء هولندا واسبانيا مساء اليوم الاربعاء ، حيث من المقرر ان يستضيف منتخب هولندا واسبانيا في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب امستردام ارينا معقل منتخب هولندا مستقبل عليه المواجهة الودية اليوم في فترة التوقف الدولي لاسبوع الفيفا ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء الموافق 11 نوفمبر مباراة هولندا واسبانيا في تمام الساعة الحادي عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت مصر في القمة التي يبحث فيها كل منتخب ان يحقق الانتصار الودي.

مباراة هولندا واسبانيا

منتخب هولندا مستقبل مواجهة اليوم الودية من امام خصمه منتخب اسبانيا وذلك قبل خوض المنافسات الرسمية في دور المجموعات من دوري الامم الاوروبية ، واخر مباراة لعبها منتخب هولندا قبل اليوم كانت من امام خصمه فريق ايطاليا في دور المجموعات في الشهر الماضي والتي انتهت بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله خارج ملعبه ، واليوم يسعي منتخب هولندا ان يحقق الانتصار على ارضية ملعبه وذلك قبل العودة لمنافسات دور المجموعات من امام خصمه منتخب البوسنك والهرسك في الاسبوع الماضي والانتصار اليوم سوف يكون معنوي من امام خصمه

منتخب اسبانيا

موعد مباراة هولندا واسبانيا

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فيما منتخب اسبانيا ضيف اليوم الاربعاء خارج ملعبه لحساب المواجهة الودية من امام نظيرة منتخب ايطاليا وذلك هو ان يخوض هو الاخر منافسات دور المجموعات في دوري الامم الاوروبية للموسم الحالي ، واخر مباراة لعبها منتخب اسبانيا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب اوكرانيا والتي خسر فيها خارج ملعبه في الشهر الماضي من في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وسوف تكون القمة اليوم خارج ملعبه صعبه عليه امام خصمه منتخب هولندا ، وسوف تبدا اليوم مباراة هولندا واسبانيا علي قناة بي ان سبورت الاولي.