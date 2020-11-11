موعد مباراة منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

ينتظر عشاق الكرة المصرية، موعد مباراة منتخب مصر وتوجو، ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، بتريند بعنوان "موعد مباراة مصر وتوجو".

موعد مباراة مصر وتوجو:

تقام مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو يوم السبت المقبل، الموافق 14 نوفمبر الجارى، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادي عشر بتوقيت الإمارات.

ترتيب منتخب مصر قبل مباراة توجو:

ويقع المنتخب المصري، بالمركز الثالث في

المجموعة "ز"، برصيد نقطتين، جمعهم من تعادل في أول مباراتين له بالتصفيات في مواجهتي كينيا وجزر القمر.

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ويحتل منتخب جزر القمر، المركز الأول برصيد 4 نقاط، ومنتخب كينا في المركز الثاني بنقطتين وبفارق الأهداف عن مصر، وأخيرًا تذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

قناة تعرض مباراة منتخب مصر وتوجو:

وتبث قناة أون تايم سبورت، مباراة منتخب مصر ونظيره توجو، عبر بثها الأرضي

في التاسعة من مساء السبت المقبل، وفقًا لإعلان الهيئة الوطنية للإعلام، عن توفير استوديو تحليلي بجودة مميزة يبضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية القدامى.

قائمة منتخب مصر لمباراة توجو:

محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر – أيمن أشرف – محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح – أحمد توفيق – طارق حامد – محمد النني – حمدي فتحي – عمرو السولية – أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن”كوكا”- حسام حسن- محمد شريف.