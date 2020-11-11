مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا بث مباشر اليوم 11-11-2020 يلتقى اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 فرنسا وفنلندا بث مباشر كورة لايف فى مباراة دولية ودية فرنسا ضد فنلندا لايف فى مباراة دولية ودية المباراة : فرنسا وفنلندا البطولة : مباراة دولية ودية موعد المباراة : الاربعاء 11 نوفمبر 2020 القناة الناقلة : beIN Sports HD 6 توقيت مباراة فرنسا وفنلندا اون لاين بث مباشر Advertisements الساعة 10:10 بتوقيت مصر- الساعة 11:10 بتوقيت السعودية – الساعة 12:10 بتوقيت الامارات – الساعة 9:10 بتوقيت تونس – الساعة 9:10 بتوقيت الجزائر- الساعة 9:10 بتوقيت المغرب – الساعة 11:10 بتوقيت الكويت – الساعة 10:10 بتوقيت فلسطين – الساعة 10:10 بتوقيت الاردن – الساعة 10:10 بتوقيت سوريا – الساعة 11:10 بتوقيت البحرين – الساعة 10:10 بتوقيت العراق الساعة 12:10 بتوقيت الامارات – الساعة 9:10 بتوقيت تونس – الساعة 9:10 بتوقيت الجزائر- الساعة 9:10 بتوقيت المغرب – الساعة 11:10 بتوقيت الكويت – الساعة 10:10 بتوقيت فلسطين – الساعة 10:10 بتوقيت الاردن – الساعة 10:10 بتوقيت سوريا – الساعة 11:10 بتوقيت البحرين – الساعة 10:10 بتوقيت العراق مباراة فرنسا وفنلندا مباشر اليوم كورة لايف كورة لايف يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا بث مباشر كورة لايف فى مباراة دولية ودية على قناة بين سبورت 6 اتش دى مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا بث مباشر اليوم 11-11-2020 يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا اون لاين فى مباراة دولية ودية كورة لايف بث مباشر بدون تقطيع وجودة عالية على موقعكم كورة جرينتا قبل المباراة

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