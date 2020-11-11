مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا بث مباشر بتاريخ 11-11-2020 مباراة ودية فرنسا Vs فنلندا.

البطولة : مباراة ودية .

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6 .

الملعب : ملعب فرنسا .

المعلق : جواد بده . كوره لايف مباراة فرنسا وفنلندا بث مباشر. موعد المباراة :

11:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:10 مساءاً بتوقيت مصر .

10:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:10 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:10 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:10 مساءاً بتوقيت العراق .

10:10 مساءاً بتوقيت السودان .

11:10 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:10 مساءاً بتوقيت تونس .

9:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:10 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:10 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:10 مساءاً بتوقيت قطر.

8:10 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:10 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . Advertisements

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