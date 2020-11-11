مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا بث مباشر اليوم 11/11/2020

تشكيلة فرنسا المتوقعة ضد فنلندا
تشكيلة فرنسا المتوقعة ضد فنلندا لحساب منافسات المواجهة الودية اليوم الاربعاء من المتوقع ان يدخل منتخب فرنسا بتشكيلة وسوف تضم في حراسة المرمي ميجنان ، وفي خط الدفاع دوبوا ، زوما ، لينجليت ، دين ، وفي خط الوسط سيسوكو ونزونزي ورابيوت ، وفي خط الهجوم العوار جيرود ،تورام.
تشكيلة فنلندا المتوقعة ضد فرنسا
تشكيلة فنلندا المتوقعة ضد فرنسا في المواجهة التي يدخلها اليوم منتخب فلندا ضيفا من المتوقع ان يلعب بتشكلية سوف تضم في حراسة المرمي جورونين ، وفي خط الدفاع ألهو ، فيزانين ، تويفيو ، أوشوغنيسي ، بيرينين ، وفيخط الوسط شولر ، سبارف ، فالاكاري ، وفي خط الهجوم بوكي ، بوهجانبالو.
بطاقة مباراة فرنسا وفنلندا
البطولة مباراة ودية
الجولة وديات المنتخبات
موعد المباراة 11-11-2020
توقيت المباراة 10:10 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 6
معلق المباراة جواد بده
ملعب المباراة ملعب فرنسا
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