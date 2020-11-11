مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا بث مباشر اليوم 11/11/2020

تشكيلة فرنسا المتوقعة ضد فنلندا

تشكيلة فرنسا المتوقعة ضد فنلندا لحساب منافسات المواجهة الودية اليوم الاربعاء من المتوقع ان يدخل منتخب فرنسا بتشكيلة وسوف تضم في حراسة المرمي ميجنان ، وفي خط الدفاع دوبوا ، زوما ، لينجليت ، دين ، وفي خط الوسط سيسوكو ونزونزي ورابيوت ، وفي خط الهجوم العوار جيرود ،

تورام.

تشكيلة فنلندا المتوقعة ضد فرنسا

تشكيلة فنلندا المتوقعة ضد فرنسا في المواجهة التي يدخلها اليوم منتخب فلندا ضيفا من المتوقع ان يلعب بتشكلية سوف تضم في حراسة المرمي جورونين ، وفي خط الدفاع ألهو ، فيزانين ، تويفيو ، أوشوغنيسي ، بيرينين ، وفي

خط الوسط شولر ، سبارف ، فالاكاري ، وفي خط الهجوم بوكي ، بوهجانبالو.

بطاقة مباراة فرنسا وفنلندا

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البطولة مباراة ودية

الجولة وديات المنتخبات

موعد المباراة 11-11-2020

توقيت المباراة 10:10 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 6

معلق المباراة جواد بده

ملعب المباراة ملعب فرنسا