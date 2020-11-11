رابط مشاهدة مباراة فرنسا وفنلندا france vs finland بث مباشر اليوم بتاريخ 11-11-2020 في مباراة ودية ، يستضيف منتخب فرنسا المباراة الودية مساء اليوم الاربعاء من امام خصمه منتخب فنلندا في فترة التوقف الدولي للاسبوع الحالي من شهر نوفمبر ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ملعبه فرنسا في والذى سوف يستقبل عليه منتخب فرنسا المواجهة التي يريد منها الانتصار اليوم ليكون انتصار معنوي قبل ان يخوض المواجهة القوية خارج ملعبه من امام خصمه منتخب البرتغال ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء الموافق 11 نوفمبر مباراة فرنسا وفنلندا في تمام الساعة الحادي عشر وعشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة وعشره مساءا بتوقيت

مصر.

مباراة فرنسا وفنلندا

منتخب فرنسا اخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب كرواتيا خارج ملعبه والتي حقق فيها منتخب فرنسا الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الامم الاوروبية ، وبعد مواجهة اليوم الودية من امام خصمه منتخب فنلندا سوف يلعب منتخب فرنسا مباراة صعبه خارج ملعبه من امام منتخب البرتغال في اطار مواجهة الإياب ، وقد تعادل منتخب فرنسا على ملعبه من امام البرتغال والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف ، واليوم يريد انتصار

معنوي قبل القمة القادمه.

موعد مباراة فرنسا وفنلندا

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فيما منتخب فنلندا ضيف اليوم الاربعاء في المواجهة الصعبه خارج ملعبه من امام نظيرة منتخب فرنسا في الاطار الودي ، يامل فيها منتخب فنلندا ان يحقق الانتصار هو الاخر ويعرف ان المباراة وسوف تكون صعبه عليه ، واخر مباراة لعبها منتخب فنلندا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب ايرلندا في دور المجموعات من دوري الامم الاوروبية في الشهر الماضي في فترة التوقف الدولي ايضا ، والتي حقق الانتصار فيها على ملعبه بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، وسوف تنقل اليوم مباراة فرنسا وفنلندا على قناة بي ان سبورت السادسه.