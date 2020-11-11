يلا شوت الجديد yalla shoot new رابط مشاهدة مباراة البرتغال وأندورا بث مباشر

كشف مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، موقف كريستيانو رونالدو من اللعب مع منتخب بلاده في المباريات المقبلة، بعد تعرضه لإصابة طفيفة مؤخرا في لقاء فريقه يوفنتوس ولاتسيو.
وقال سانتوس في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة البرتغال وأندورا الودية المقررة مساء اليوم الأربعاء: "رونالدو تدرب بشكل طبيعي، ليست لديه مشاكل، إنه مستعدللعب".
وأضاف: "رونالدو جاهز لخوض المباريات الثلاث"، في إشارة إلى مواجهه أندورا الودية، ومباراتي فرنسا وكرواتيا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لدووري الأمم الأوروبية المقررتين يومي 14 و17 من الشهر الحالي.
ويتطلع رونالدو (35 عاما)، لتسجيل مزيد من الأهداف مع منتخب
المصدر: .sports.ru
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