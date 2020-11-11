مارداونا يغادر المستشفى اليوم .. ومحاميه يكشف الأسرار

يغادر اليوم " الأربعاء "خلال ساعات دييجو مارادونا المستشفى وينتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق إلى جراحة طارئة لعلاج تجمع دموي على المخ، وبقي في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب، نتيجة انقطاعه المفاجئ عن الكحوليات.

لكن المحامي ماتياس مورلا قال إن مارادونا (60 عاما) مدرب خيمناسيا سيغادر المستشفى ويذهب مباشرة إلى مركز تأهيل، حيث سيسمح فقط لعدد محدود من الأصدقاء المقربين بزيارته.

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وقال مورلا : دييجو يرغب في الخضوع للتأهيل ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم

الأربعاء، وهو في غاية القوة.

وقال مورلا: دييجو واجه أصعب لحظة في حياته على الأرجح حيث أن اكتشاف هذا النزيف في المخ كان معجزة لأنه كان سيكلفه حياته.

وكان دخول مارادونا المستشفى أحدث واقعة في سلسلة من المشاكل الصحية للنجم المثير للجدل الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، ويعد واحدا من أفضل اللاعبين عبر العصور.