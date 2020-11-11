أخبار برشلونة | ملعب الكامب نو كان هدفًا لهجوم إرهابي!

كشفت مصادر إسبانية، ان ملعب فريق برشلونة “الكامب نو” كان هدفًا لهجوم إرهابي في أغسطس 2017 بعد ثلاثة أيام من استهداف “لاس رامبلاس” في المدينة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
وأكد تحقيق في الهجوم، أمس الثلاثاء، أن ملعب برشلونة الشهير كان هدفاً محتملاً في اليوم الذي استضاف فيه برشلونة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، إلى جانب “ساجرادا فاميليا” في المدينة وبرج إيفل في باريس.
واكتشفت الشرطة المحلية في برشلونة أن “محمد هولي وإدريس أوكبير” بالإضافة إلى المتعاون المفترض “سعيد بن عزة”، متورطون في التحضير للهجمات كجزء من خلية إرهابية.
ويواجه الثلاثة عقوبة سجن تتراوح بين ثمانية أعوام إلى 41 عامًا لدورهم في الهجمات التي نفذت في برشلونة و”كامبريلز” في نفس اليوم. وقد أسفر كلا الهجومين عن مقتل 16 شخصًا.
ووجدت رسالة على أحد هواتفهم مفادها “التاريخ المحدد كان 20 أغسطس في كامب نو”، وقبل أيام من الهجوم كان اثنان من أعضاء الخلية الإرهابية في متجر النادي يشترون بعض المنتجات.
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