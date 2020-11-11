الجزائري خير الدين زاطشي يتجاهل انتخابات الكاف من أجل منصب في الفيفا

أعلن اتحاد الكرة الجزائري أمس الثلاثاء ترشح رئيسه خير الدين زطشي رسميًا لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن قارة أفريقيا.
وكشف صالح باي عبود، مسؤول الإعلام بالاتحاد الجزائري، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، أن ملف ترشح زطشي، وصل الاتحاد الدولي بعدما تم إيداعه على مستوى الاتحاد الأفريقي (كاف).
وأعرب عبود عن اعتقاده أن الوقت حان ليترشح زطشي لشغل منصب هام على مستوى الاتحاد الدولي، لافتًا إلى العلاقة الطيبة التي تربط رئيس الاتحاد الجزائري بجياني إنفانتينو رئيس “الفيفا“.
يذكر أن انتخاب ممثلي أفريقيا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم بالتزامن مع انتخابات الاتحاد الأفريقي للعبة المقررة منتصف مارس المقبل.
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