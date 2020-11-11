أخبار ريال مدريد | بعد تذبذب النتائج.. مصدر إسباني يكشف تحركات الإدارة نحو زيدان

كشف مصدر إسباني عن مصير المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” مع ريال مدريد بعد تذبذب نتائج ومستوى الفريق الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة كادينا سير على لسان الصحفي “أنتون مينا”، أن إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس “فلورنتينو بيريز” لا تنوي إجراء أي تغيير في مقاعد البدلاء على مستوى الإدارة الفنية مهما حدث هذا الموسم.

ويضيف نفس المصدر، مع هذه المجموعة من اللاعبين يتفق الجميع أن زيدان ليس مشكلة ريال مدريد ولا يستطيعون النظر إلى إقالة المدرب الفرنسي كحل، نظرًا للتجديد الأساسي الذي يتعين عليهم القيام به داخل المجموعة.

ولا يعتبرون داخل أسوار سنتياجو بيرنابيو أنه من الصواب الآن تصعيد راؤول جونزاليس لتدريب الفريق الأول أو تعيين “ماوريسيو بوتشيتينو” مع هؤلاء اللاعبين، حتى وإن تعقد الأمر في دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن ريال مدريد ليس في أزمة.

وتعرض فريق زين الدين زيدان مساء الأحد لهزيمة قاسية 4-1 أمام فالنسيا في الميستايا، وهي الهزيمة الثانية في الدوري بعد هزيمة الصاعد حديثاً قاديش، و بعد الهزيمة أمام رديف شاختار دونيتسك الأوكراني في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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