الميركاتو المصري | علي ماهر يعزز صفوف فريقه بمحمد عنتر

أعلن نادي المصري لكرة القدم إتمام التعاقد مع محمد عنترلاعب وسط الزمالك لمدة ثلاث سنوات.

وذكر النادي المصري في بيان رسمي أمس الثلاثاء أنه بالتنسيق مع علي ماهر المدير الفني تم التعاقد مع محمد عنتر لاعب خط الوسط في صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم إعتبارًا من الموسم المقبل 2020 / 2021 وحتى نهاية موسم 2022 / .2023

وكانت لجنة التعاقدات بالنادي المصري حصلت على توقيع اللاعب وذلك بعد مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن محمد عنتر / 27 عامًا/ أحد ناشئي مركز شباب أبو تيج بمحافظة أسيوط وانتقل منه للعب بصفوف الأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليًا) قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك الذي نجح في الفوز بخدمات اللاعب بعد صراع مع النادي الأهلي في صفقة انتقال قياسية بلغت نحو 18 مليون جنيه.

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