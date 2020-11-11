الميركاتو الشتوي | رئيس ليون يصدم برشلونة مجددًا بخصوص صفقة ديباي

تلقى برشلونة ضربة في سعيهم للتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون “ممفيس ديباي” في الميركاتو الشتوي القادم، بعد تصريح رئيس النادي الفرنسي “جان ميشيل أولاس“.

وصدم رئيس ليون “ميشيل اولاس” المدرب رونالدو كومان بعد تصريحه لـ RMC Sport بخصوص مغادرة ديباي، حيث قال: “كنت أول من قال إنه لن يذهب إلى برشلونة، ولم يستمع إلي أحد في ذلك الوقت (الميركاتو الصيفي). ممفيس ديباي سيبقى بالطبع لنهاية الموسم ولن يغادر في الشتاء”.

وكان مدرب برشلونة “رونالد كومان” قد صرح الشهر الماضي في مقابلة مع قناة الهولندية بخصوص ديباي: “هناك تحرك لضم ديباي وبالتأكيد سأحاول أن أحضره إلى هنا”.

ولكن بعد تصريح رئيس ليون يبدو ان مهمة إحضار ديباي إلى الكامب نو في الميركاتو الشتوي 2021 لتعويض المصاب “أنسو فاتي” باتت صعبة للغاية.

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وسجل ممفيس (26 عاما) 11 هدفا في آخر 18 مباراة له مع المنتخب الهولندي كما تطور ليصبح النجم الأول في ليون، حيث سجل 58 هدفا في 145 مباراة، بما في ذلك أربعة أهداف في سبع مباريات حتى الآن هذا الموسم.

وبدأ ممفيس مسيرته المهنية في آيندهوفن الهولندي لكنه عانى من فترة صعبة في مانشستر يونايتد لمدة 18 شهرًا قبل الانتقال إلى ليون في يناير 2017.

وبعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة في وقت سابق من الموسم الماضي، ساهم ممفيس في قيادة ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد إقصاء مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

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