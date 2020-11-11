الميركاتو القطري | صراع بين الريان والدحيل، ينتهي بتأكيد ونفي!

أشعل النجم الجزائري ياسين براهيمي مهاجم فريق الريان القطري، الشارع الرياضي في قطر خلال الساعات الماضية، بعدما ترددت أنباء قوية عن نية الدحيل التعاقد مع اللاعب في صفقة تبادلية، مقابل ضم عدد من اللاعبين لصفوف الريان.

وأصدرت إدارة الريان برئاسة الشيخ علي بن سعود آل ثاني بيانًا رسميًا عبر حساب النادي في “تويتر” أكدت خلاله التمسك بخدمات النجم الجزائري المميز ياسين براهيمي، وعدم وجود أي نية للتفريط في خدماته على الإطلاق.

وكان الريان تعاقد بداية الموسم الماضي مع النجم الجزائري بعقد لمدة 3 مواسم، وقدم في موسمه الأول مستويات مميزة للفريق، وتوج خلاله بلقب هداف الدوري برصيد 15 هدفًا مناصفة مع القطري أكرم عفيف لاعب السد.

وأكد الريان عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الإجتماعي حول النجم الجزائري وأن اللاعب مستمر مع الفريق ولن يرحل.

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وطالبت إدارة الريان الجميع بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها من خلال الحسابات الرسمية للنادي.

من جانبها نفت إدارة الدحيل هي الأخرى الدخول في أي مفاوضات مع اللاعب الجزائري ياسين براهيمي مؤكدة في بيان عبر “تويتر” أيضًا أنها لم تطلب التعاقد مع اللاعب أو تفاوضه من الأساس.

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