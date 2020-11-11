رسميًا | اعتزال لاعب ريال مدريد وروما السابق “جاجو”

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أسدل فرناندو جاجو لاعب وسط ريال مدريد السابق الستار على مسيرته كلاعب كرة القدم واعتزل اللعب يوم الثلاثاء بعد سلسلة من الإصابات.
وسبق للأرجنتيني جاجو (34 عامًا) اللعب في بوكا جونيورز وروما وفالنسيا وكان مسجلًا في الوقت الحالي ضمن تشكيلة فيليز سارسفيلد.
وقال بابلو كاباييرو مدرب فيلز لمحطة إذاعية خلال الإعلان عن إعتزال جاجو “لقد فقدنا لاعبًا مهمًا جدًا. لقد اُتخذ القرار”.
وتعرض جاجو، صاحب اللمسة المميزة، بقطع في وتر العرقوب ثلاث مرات، كما أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين وغاب لفترات طويلة.
وتوج جاجو بلقب الدوري الإسباني مرتين مع ريال مدريد كما شارك مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2014 وأولمبياد 2008.
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