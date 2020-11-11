تصفيات كأس العالم | كاريلو يحظى بإشادة بيروفية مزدوجة بسبب الهلال

واصلت الصحف البيروفية الإشادة بنجم وسط منتخب بيرو “أندريه كاريلو” بسبب ما يقدمه رفقة نادي الهلال السعودي، ولقدرته على الاحتفاظ بنفس المستوى الذي يقدمه منذ الموسم الماضي.

وترك كاريلو بصمة واضحة على تصدر الهلال لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مطلع هذا الأسبوع، حين ساهم في فوز فريقه في الدمام بهدفين دون رد على فريق الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحظى محترف الهلال بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام البيروفية قبل عودته إلى البلاد للانتظام في المعسكر الاستعدادي للجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وأكدت صحف بيرو على أهمية تألق كاريلو في الفترة الحالية قبل المباراتين المقبلتين للمنتخب البيروفي أمام تشيلي والأرجنتين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأفعى يواصل التهديف

عنونت صحيفة “rpp” البيروفية بـ الأفعى يواصل التهديف، على رأس المقال الذي قالت خلاله “أندريه كاريلو يُتابع صناعة وتسجيل الأهداف مع الهلال السعودي، وهذه المرة الأفعى يُسجل في فوز الهلال 2-0 على الاتفاق في الدوري المحلي”.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها “جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من بافتيمبي جوميز وتسديدة من كاريلو، وهكذا يستمر الجناح البيروفي بفعاليته في مواجهة مرمى مُنافسي الهلال بالدوري السعودي للمحترفين“.

وأشارت إلى أن هدف الهلال الأول أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم هيمنته وزاد الفارق بفضل هدف كاريلو في الدقيقة 63 بعد تمريرة من بافتيمبي جوميز.

وتم استبدال كاريلو في الدقيقة 86، وحل محله لاعب الوسط محمد كنو، واختتم التقرير البيروفي بقوله “وصل الهلال إلى 10 نقاط في رصيده ويتصدر ترتيب البطولة بمساهمة واضحة من كاريلو”.

علاقة رومانسية

ذكرت صحيفة “elbocon” البيروفية أن كاريلو واصل علاقته “الرومانسية” مع الشباك، وأكد أن حالته الفنية الرائعة ليست مع منتخب بيرو فقط، ولكن أيضًا مع الهلال، مُضيفة بأنه سيكون كاريلو أحد متاعب المنتخب التشيلي في اللقاء المقبل.

وسينضم كاريلو إلى معسكر منتخب بيرو يوم الأحد المقبل، وتنتظر محترف الهلال مواجهتين هامتين في الفترة المقبلة أمام تشيلي والأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.