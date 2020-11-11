اخبار الأهلي| موسيماني يكشف موقفه من ضم مهاجم الجونة “والتر بواليا”

تحفظ المدير الفني لفريق الأهلي “بيتسو موسيماني“، على صفقة التعاقد مع مهاجم نادي الجونة، الزامبي “والتر بواليا”، والذي تم ترشيحه مؤخرًا من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

ويرغب موسيماني في التعاقد مع مهاجم أجنبي من العيار الثقيل لتدعيم هجوم الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولذلك وجه الانظار نحو أحد المهاجمين الكبار، صارفًا النظر عن التعاقد مع والتر بواليا.

وحظى بواليا بمتابعة كبيرة من جانب النادي الأهلي، لكن اللاعب لم يجد موافقة من جانب موسيماني الذي يريد ضم مهاجم بمواصفات خاصة ورشح بالفعل بعض الأسماء والموجودة على طاولة لجنة التخطيط بالنادي الأحمر.

يذكر أن بواليا سجل 13 هدفا مع الجونة، وساهم في بقاء الفريق بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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