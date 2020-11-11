نجم آيرلندا يعلق على تفضيل ديكلان رايس لتمثيل منتخب إنجلتر

انتقد داريل هورجان لاعب أيرلندا لوائح التحول للعب مع منتخب آخر لكرة القدم لكنه قال إنه لا يحمل أي مشاعر سيئة نحو زميله السابق ديكلان رايس الذي اختار اللعب مع إنجلترا.

وخاض رايس لاعب وست هام يونايتد ثلاث مباريات مع أيرلندا، منها مرتان إلى جانب هورجان في 2018، قبل أن ينال لاعب الوسط المولود في إنجلترا موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على تغيير وجهته في ظل أن كل مبارياته الدولية السابقة كانت ودية.

وربما يلعب هورجان ضد رايس عندما تلعب إنجلترا أمام أيرلندا في مباراة ودية في استاد ويمبلي يوم الخميس.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن هورجان قوله “لن أحمل أي مشاعر سيئة. كلنا ندرك مدى جودته كلاعب. إنه شاب موهوب”.

وأضاف “كان يجب ألا يكون في مثل هذا الموقف من البداية. كان يجب أن تكون اللوائح أكثر صرامة، وبالتالي إذا شارك اللاعب في مباراة ودية ينتهي الأمر”.

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وتابع “لكن الموقف فرض نفسه. هو ولد في إنجلترا وأقام في إنجلترا طوال حياته. أنا أتفهم ذلك. إنه شاب صغير وهو على الأرجح شعر أن هذا الخيار لن يتكرر، لذا فرض الأمر نفسه واتخذ القرار”.

وسبق لجاك جريليش لاعب أستون فيلا والمدافع مايكل كين تمثيل أيرلندا في منتخبات الشباب قبل التحول أيضًا لتمثيل إنجلترا وربما يشارك اللاعبان يوم الخميس أيضًا.

وتتطلع أيرلندا لتحقيق أول فوز على إنجلترا منذ 1988.

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