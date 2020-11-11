أخبار برشلونة | خيبة أمل كبيرة بعد اجتماع الإدارة واللاعبين بشأن تخفيض الأجور

اجتمعت اللجنة الإدارية لفريق برشلونة بقيادة “كارليس توسكيتس” مع ممثلي اللاعبين مرة أخرى يوم أمس الثلاثاء بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض الأجور.
وكانت المحادثات قد بدأت من قبل الرئيس السابق جوسيب بارتوميو ولكن تم إكمال إجراؤها الآن من قبل اللجنة الإدارية المؤقتة مع عدم وجود مجلس إدارة في الوقت الحالي. ومع ذلك، كما كان الحال في الاجتماع الأول، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد فشل المفاوضات.
وبحسب “راديو كاتالونيا”، فإن هناك محادثات اخرى مع اللاعبين ستجرى اليوم الأربعاء، وهناك نقطتان تشكلان موضوع النقاش، الأولى هو أن النادي يريد تطبيق الإجراءات “تخفيض الأجور” على جميع اللاعبين، إذ يشعر اللاعبين أن هناك تفاوت في مستوى عقد كل لاعب.
والموضوع الثاني مصدر الجدال هو أن ممثلي اللاعبين لا يفهمون لماذا تم التخطيط لتخيض الأجور بنسبة 30% لفريق (برشلونة ب)، ولكن لم يتم ذلك مع فريق كرة السلة.
وستعمل اللجنة الإدارية على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض أجور جميع اللاعبين.
وإذا لم يكن هناك اتفاق، يخطط برشلونة للمضي قدمًا في تخفيض الأجور ولو من جانب واحد، وفي هذه الحالة، يمكن للاعبين محاولة مقاضاة النادي إذا لم يقبلوا التعديلات على رواتبهم.
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