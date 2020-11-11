شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد عنتر يشارك للمرة الأولى في مران المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ، مشاركة الوافد الجديد لصفوف القلعة الخضراء اللاعب محمد عنتر، والذي تم الإعلان أمس رسميًا عن انضمامه للمصري قادمًا من الزمالك.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي البورسعيدي، حرص على ماهر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعب فور وصوله، مطالبًا إياه ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، فيما حَظِي اللاعب باستقبال حافل من زملاءه اللاعبين.