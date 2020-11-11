شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الكامل لمونديال اليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتمل عقد فرق النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، وذلك بعد تأهل من منتخب تشيلي للمشاركة في البطولة، حيث تلعب في مجموعة المنتخب الوطني المصري.

وتقام مباريات دور المجموعات بين يومي 13 و19 يناير فيما يبدأ الدور الرئيسي وكأس الرئيس يوم 20 يناير وحتى يوم 25 يناير، أما دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي، فيبدأ يوم 26 يناير.

وتستضيف صالة استاد القاهرة المجموعتين الرابعة والسابعة، فيما تستضيف صالة 6 أكتوبر المجموعتين الأولى والخامسة.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية الجديدة، المجموعتين الثانية والسادسة، وتُلعب مباريات المجموعتين الثالثة والثامنة في صالة استاد برج العرب.

وجاء جدول البطولة الكامل على النحو التالي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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