شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية قوية للاعبي الزمالك في مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية قوية على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهد المران التركيز على الجانب البدني ثم الفني، حيث خضع لاعبو الأبيض إلى أكثر من فقرة فنية خاصة، شملت اللعب بشكل سريع من لمسة واحدة، بالإضافة إلى تنفيذ اكثر من فكرة فنية خلال التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة الرجاء المغربي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.