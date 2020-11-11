شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاطمئنان على لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، بالاطمئنان على حالة اللاعبين، في اليوم الأول من التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة الراحة.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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