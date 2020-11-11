شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يؤازر لاعبي الزمالك خلال المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتواجد تيجانا في المران لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب استئناف التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.