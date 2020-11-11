شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهاته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرًا.

وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الصعود إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي البيضاوي.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقود التدريبات مدحت عبدالهادي، مدرب الفريق، نظرًا لوجود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني في إجازة ببلاده.