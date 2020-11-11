شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز من أجل حصد اللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مدحت عبدالهادي، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ووجه «عبدالهادي» الشكر للاعبين بعد الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، في الوقت الذي طالبهم بضرورة التركيز فقط على الفوز بالبطولة، لإسعاد الملايين من الجماهير البيضاء.

واكد مدحت عبدالهادي أنه يثق تمامًا في لاعبي الزمالك الرجال في المواقف الصعبة.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقود مدحت عبدالهادي تدريبات الفريق اليوم نظرًا لحصول البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على إجازة.

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