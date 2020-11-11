شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أسوان: حققنا أفضل عائد مادي من بيع اللاعبين لسداد مستحقات الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى أمين، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن الإدارة كانت حريصة على الحفاظ على حقوق النادي عند بيع اللاعبين.
وأضاف «أمين» أن أكثر من لاعب كان سيصبح حرًا في يناير، وأن النادي حقق أفضل عائد مادي من بيع اللاعبين ليتم سداد مستحقات الموسم الماضي ودفع مقدمات الموسم الجديد.
وتابع: «مجلس الإدارة أدار مفاوضات بيع اللاعبين طبقًا للعروض الرسمية، وتحلينا بالصبر والوضوح والاحترام في علاقاتنا بالأندية الراغبة في ضم لاعبينا».
ولفت «أمين» إلى أن «كل الأمور تتم بالتنسيق مع المدير الفني، وما زال أمامنا عمل لضم تعاقدات جديدة، خاصة مع مد مواعيد فترات القيد، ونسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى بخبرات».
وقال المشرف العام على الكرة: «ندرس بعناية سير ذاتية للاعبين أفارقة، وتجارب أسوان تمنحنا الثقة في استقدام الأفارقة».
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