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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعادل بين منتخبي الأدبي والعلمي لطلاب سنة ثانية في ثانوية لطفي جعفر آمان بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الخليج 365 - عدن
اقيم عصر الثلاثاء اللقاء الختامي لبطولة الدوري المدرسي لثانوية لطفي جعفر آمان (طلاب سنة ثانية)، والذي جمع بين منتخبي (أدبي وعلمي).
وحظيت المباراة التي أقيمت على العشب الأخضر لملعب فن ستي بمديرية صيرة باهتمام كبير من مدير الثانوية الأستاذ عادل غالب مدير ثانوية لطفي ، ومعمر اليزيدي الوكيل الفني لسنة ثانية في الثانوية .
اللقاء انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف ، وبعدها احتكم الفريقين لضربات الترجيح والتي ايضا انتهت بالتعادل .
وفي ختام المباراة قام مدير الثانوية الأستاذ عادل غالب والوكيل الفني معمر اليزيدي والأمين العام لنادي التلال الكابتن عبد الكريم الشرجبي ، ومسئول النشاط في نادي التلال الأستاذ فهمي عبد الرب ، والأستاذ نبيل زوقري المشرف الاجتماعي والثقافي لنادي التلال ، والكابتن فاروق المرحلي مدرب فريق شباب التلال ، والكابتن محمد فؤاد مدرب فريق الناشئين بنادي التلال بتكريم الفريقين بكأس المباراة .
اشرف على البطولة وكيل الأنشطة لسنة ثانية الكابتن مختار محمد حسن .
المباراة كانت استعداد لبطولة الدوري العام للثانوية والذي سوف يشارك فيه ثلاث منتخبات هم ( ثالث ثانوية ، ثاني ثانوي ، أولى ثانوي) والذي سيقام الأسبوع القادم .
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