شكرا لقرائتكم عمر صلاح يقترب من الرحيل عن سموحة أملا في المشاركة بأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عمر صلاح حارس مرمى سموحه من الرحيل عن الموج الأزرق بعد تأكده من خروجه من الحسابات ورغبته فى المشاركة بشكل أساسى مع أى فريق بالدورى على أمل المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام المقبل .

كان مسئولو سموحه تعاقدوا مع محمد أشرف حارس مرمى طنطا المعار من المقاولون العرب بعد تألقه بشكل لافت مع أبناء السيد البدوى .

وقد تمسك فرج عامر رئيس نادى سموحه ببقاء الهانى سليمان الحارس الأساسى للفريق رافضا رحيله إلى الإتحاد السكندرى بعد وصول عرض رسمى للحارس مؤكدا أنه لاغنى عنه سواء بالبيع أو الإعارة .

من ناحية أخرى دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات شفهية مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للفريق فى الموسم الأزرق، فى ظل ابتعاده تماماً عن المشاركة مع فريقه، بالإضافة لرغبته فى الظهور على أمل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 الصيف المقبل بعدما أصبح لا مفر من الظهور للانضمام لقائمة المنتخب النهائية بناءً على تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى.

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ويفكر محمد صبحى فى الوقت الراهن ما بين ترك الزمالك حالياً وأنه يعلم أن هناك ثلاثة حراس من قبله وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، ولن يستطيع المشاركة فى أى وقت خلال الموسم المقبل، فى ظل المنافسة المحتدمة بين الثلاثى السابق، وبين خوفه من الذهاب لسموحه وعدم المشاركة أيضا.

وطلب محمد صبحى مهلة من مسئولى سموحة للتفكير واتخاذ القرار النهائى سواء بالتوقيع للنادى السكندرى أو البقاء بالزمالك أو الرحيل لأى ناد آخر.