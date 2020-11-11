شكرا لقرائتكم الزمالك يصعد حارسين لتدريبات الفريق استعدادا لنادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتصعيد حرس المرمى أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادى، للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتواجد ثنائى حراسة المرمى فى تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، فى ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحى للمنتخب الأوليمبي.

وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبد السلام، حيث قام بالتركيز على الجانب البدني، بالإضافة لعمل بعض التدريبات الفنية الأخرى.

واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب إنتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخرا، وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الصعود إلى الدور النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربى البيضاوي.

ويقود التدريبات مدحت عبد الهادى مدرب الفريق نظرا لوجود البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى فى إجازة ببلاده، ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادى الأهلى بالمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك عددا من السير الذاتية لبعض المهاجمين تمهيدا للتعاقد مع احدهم فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، حيث تنوى إدارة الكرة بالزمالك التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم هجوم الفريق فى ظل عدم اقتناع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك بإمكانيات عمر السعيد فضلا عن رغبته فى تسويق كاسونجو والاستفادة بمكان اللاعب الأجنبى فى قائمة الموسم الجديد لضم لاعب افريقى سوبر.

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واستقرت إدارة الكرة على 4 مهاجمين يتم المفضلة بينهم، وجميعهم أجانب وسيتم عرضهم على المدير الفنى فور وصوله القاهرة يوم السبت المقبل بعد قضاء اجازته فى البرتغال، لاختيار الأفضل لانهاء التعاقد معه.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.