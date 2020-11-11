مجموعة مصر.. بث مباشر مباراة كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا

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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا

يقدم "الخليج 365" تغطية مباشرة لمواجهة كينيا وجزر القمر، في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون. Advertisements بث مباشر مباراة كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز أمام توجو والتعادل أمام مصر، فيما يحل منتخب كينيا ثانيا برصيد نقطتين بتعادلين أمام مصر وتوجو. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري ضمن المجموعة ذاتها لحساب نفس الجولة يوم السبت المقبل أمام توجو بالقاهرة.

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