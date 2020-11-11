شكرا لقرائتكم جلسة فنية بين مدحت عبد الهادي ولاعبو الزمالك قبل انطلاق التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ووجه عبد الهادي الشكر للاعبين بعد الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي، في الوقت الذي طالبهم بضرورة التركيز فقط على الفوز بالبطولة لإسعاد الملايين من الجماهير البيضاء.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا . ويقود مدحت عبدالهادي مدرب الفريق التدريبات اليوم نظرا لحصول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على إجازة.
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