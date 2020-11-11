شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يرتدي رقم 13 مع منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك، مرتديًا الرقم 13 خلال تدريبات المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مواجهتى توجو المقرر إقامتهما يومى 14 و17 نوفمبر فى إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بالكاميرون، حيث قام مصطصفى محمد بنشر صورة له عبر ستورى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، خلال تدريبات الفراعنة وهو يرتدى رقم 13 مشيرًا للدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، خلالها.

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وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الدولى التونسى فرجانى ساسى، رصد مكافأة خاصة لزميله مصطفى محمد جاءت عبارة عن خمس آلاف دولار، حال نجاحه فى تسجيل هدف فى مرمى الأهلى، وفوز الأبيض بلقب دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى قطبا الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، وذلك بعدما صرف لمصطفى محمد مكافأة خاصة عقب الفوز الذى حققه أبناء ميت عقبة على الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 3 /1، وشهدت تسجيل فرجانى ساسى هدفًا ومصطفى محمد هدفين، حيث جاءت المكافأة التحفيزية من ساسى لمصطفى محمد قيمتها ألفين دولار ثم رصد له خمس آلاف دولار حال الفوز فى النهائى وتسجيل أهداف.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.