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مستثمر جديد يقترب من شراء المقاصة

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي المقاصة أن هناك رجل أعمال يرغب في الحصول على حقوق رعاية نادي المقاصة، بعدما أعلن النادي الفيومي عن بيع حقوقه الإعلانية، بعد فسخ عقد الرعاية مع الشركة المقاصة للأوراق المالية.

وأكد المصدر أن المستثمر الجديد رحب بفكرة شراء لرعاية النادي وتغيير اسمه بعد الاستحواذ على حقوق رعاية النادي، مشيرا إلى أن هناك مكتب محاماة خاص يتولى حصر حقوق النادي الدائنة والمدينة، واستكمال الإجراءات اللازمة لبيع حقوق المقاصة الإعلانية.

ومن المنتظر أن يجري النادي مزايدة علنية لاختيار المستثمر الجديد للنادي خلال الفترة الحالية لشراء حقوقه الإعلانية.

 

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