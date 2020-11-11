شكرا لقرائتكم الأهلى يوافق على انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن النادى الأهلى وافق على انتقال احمد الشيخ مهاجم الفريق لبيراميدز بعد طلب الأخير الحصول على خدماته نهائياً بداية من الموسم الجديد، وأجرى عمرو بسيونى مكالمة هاتفية بأحمد الشيخ أكد له خلالها توصل ناديه لاتفاق مع الأهلى لضمه.

ووافق موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي، ورفض الشيخ فكرة الرحيل عن النادى مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفنى أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائى إذا ما تقرر طلب الجهاز الفنى ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الأهلى مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الأهلى للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.

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كان النادى الأهلى قد تلقى خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ، مهاجم الفريق، من أندية الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة لدخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع للاعب.