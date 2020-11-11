شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف يؤازر اللاعبين في مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتواجد تيجانا في المران لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب استئناف التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

كما خضع لاعبو الفريق لفقرة بدنية قوية على هامش التدريبات الجماعية ، وشهد المران التركيز على الجانب البدني ثم الفني، حيث خضع لاعبو الأبيض إلى أكثر من فقرة فنية خاصة، شملت اللعب بشكل سريع من لمسة واحدة، بالإضافة إلى تنفيذ اكثر من فكرة فنية خلال التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

فيما قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد حرس المرمي أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادي ، للإنضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وتواجد ثنائي حراسة المرمى في تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، في ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأوليمبي.

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وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبد السلام، حيث قام بالتركيز على الجانب البدني، بالإضافة لعمل بعض التدريبات الفنية الأخرى.

واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا، وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الصعود إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي البيضاوي.

ويقود التدريبات مدحت عبد الهادي مدرب الفريق نظرا لوجود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني في إجازة ببلاده، ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.