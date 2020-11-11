شكرا لقرائتكم بيراميدز يحرض محمد إبراهيم للتمرد على المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حاول مسئولو نادي بيراميدز إغراء محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة للتمرد على ناديه، من أجل تسهيل إجراءات انتقاله للفريق السماوي، بطريقة غير مباشرة، لاسيما بعدما أبدى مسئولو نادي بيراميدز اهتماما بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألق اللاعب في الموسم الحالي رفقة النادي الفيومي.

وعلم "الخليج 365" أن مسئولي بيراميدز اتفقوا مع محمد إبراهيم على تأجيل الانضمام للنادي إلى يناير القادم، على أن يستمر اللاعب في صفوف ناديه خلال الستة شهور القادمة، وبعدها ينضم إلى صفوف الفريق السماوي بالمجان، ويتأجل انضمامه إلى الموسم بعد المقبل، لاسيما أن عقد اللاعب مع المقاصة ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

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ووضع مسئولو بيراميدز سيناريو لمحمد إبراهيم بأن ينضم للنادي في يناير القادم، عن طريق شكوى المقاصة بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين متتالين، ومن ثم يفسخ عقده من طرف واحد وينضم إلى بيراميدز في يناير بالمجان.

ونجح مسئولو المقاصة في إحباط محاولة بيراميدز في تحريض اللاعب على التمرد على ناديه، عن طريق بيع محمد إبراهيم لأحد الفرق الصاعد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن الرباعي محمد توني ومحمد مسعد وأحمد محسن وأحمد سامي.