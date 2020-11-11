تعرف على قيمة إعارة مدافع المقاصة إلى البنك الأهلي

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جدة - عمرو شويل وافق مسئولو نادي المقاصة على إعارة أحمد ياسين مدافع الفريق الفيومي والمنتخب الأولمبي إلى صفوف البنك الأهلي، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز.
وعلم "الخليج 365" أن المقاصة وافق على إعارة أحمد ياسين إلى البنك الأهلي مقابل مليون ونصف المليون جنيه.
ويتواجد ياسين في صفوف معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مواجهتي البرازيل وكوريا الجنوبية، والتي ستقام على استاد القاهرة بمصر.
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