شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الأهلى يتوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم محمد فاروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح النادى الأهلى فى التوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم محمد فاروق جناح منتخبنا الوطنى بداية من الموسم الجديد فى مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال مصدر مطلع داخل النادى الأهلى إن المفاوضات بدأت منذ أمس الثلاثاء، ويرغب بيراميدز فى تسويق محمد فاروق خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحى، بالإضافة للاقتراب من التعاقد مع جناح مهاجم أجنبى ليتم التوصل لاتفاق لضم فاروق والذى سبق وأن لعب فترة داخل جدران القلعة الحمراء.

ووافق الأهلى على انتقال أحمد الشيخ مهاجم الفريق لبيراميدز بعد طلب الأخير الحصول على خدماته نهائياً بداية من الموسم الجديد، وأجرى عمرو بسيونى مكالمة هاتفية بأحمد الشيخ أكد لهلا خلالها توصل ناديه لاتفاق لضمه، ووافق موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي، ورفض الشيخ فكرة الرحيل عن النادى مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفنى أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائى إذا ما تقرر طلب الجهاز الفنى ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الأهلى مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الأهلى للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.