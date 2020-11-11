شكرا لقرائتكم الحضري يحتفل بخطبة إبنته شاهندة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل اليوم، عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، بخطوبة ابنته شاهندة على عمر عمرو صلاح، وسط الأهل والأصدقاء، حيث أقيم حفل الخطوبة فى فيلا السد العالى، على أن يقام حفل أخر بعد ساعات قليلة فى أحد الأماكن على النيل.

وأعلن الحضري اعتزاله كرة القدم وعدم العودة لممارسة كرة القدم كحارس مرمى خلال الفترة المقبلة، وأنه لن يعود للممارسة كرة القدم مرة أخرى، ويبحث حالياً عن عروض للتدريب.

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تابع عصام الحضري: هناك أكثر من شخص طالبني بالعودة للملاعب، ولكن كنت أنظر للموضوع من ناحية الإضافة سواء تاريخيا أو فنيا وليس ماديا ولكن رسمياً قررت اعتزال كرة القدم، والبحث عن عروض تدريب، مؤكداً أن هناك عروضا تدريبية خلال الفترة المقبلة سيعلن عنها، وأنه كان يتمني تدريب حراس منتخب مصر.

يذكر أن عصام الحضري أعلن أكثر من مرة اعتزاله كرة القدم ولكنه يعود للملاعب فى حالة تلقيه عروض، وأيضا إعلانه أكثر من مرة جاهزيته للعودة للملاعب في حالة تلقيه عرض جيد.