شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس إعارة بادجى للاتحاد السكندرى مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو النادى الأهلى، إعارة السنغالى اليوم بادجى مهاجم الفريق للاتحاد السكندرى مجاناً، على أن يتحمل زعيم الثغر قيمة راتب اللاعب بالكامل والذى يتخطى حاجز الـ600 الف دولار.

ويعقد مسئولو الأهلى جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة مع السنغالى آليو بادجى لمناقشته فى عرض الاتحاد السكندرى الذى تلقاه اللاعب مؤخرًا، ويرغب الأهلى فى حسم مصير إعارة بادجى للنادى السكندرى الذى تقدم بعرض رسمى لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويتطلع الأهلى لتسويق اللاعب محليًا أو خارجيًا من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة بادجى مع اللاعب.

من ناحية أخرى، تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضًا من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمرًا نهائيًا وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد.

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وينضم عرض سموحة لعدة عروض تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروض محلية وأخرى من أفريقيا وتحديدًا من أول أغسطس الأنجولى بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولى الذى انتقل منه اللاعب للأهلى الصيف الماضي.