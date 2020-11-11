مصدر ليلاكورة: شريف حازم على اعتاب الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:
قال مصدر مقرب من شريف حازم، لاعب مصر للمقاصة، إن اللاعب يستعد للسفر إلى اليونان خلال الساعات القليلة المقبلة بعد فتح خطوط الطيران لإتمام التعاقد مع نادي PAS Giannina اليوناني.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن النادي أرسل عرضاً رسمياً لشريف حازم خلال الساعات الماضية للتعاقد معه ووافق على خوض التجربة.
ونوه المصدر، إلى أن مدة التعاقد ستكون موسمين في صفقة انتقال حر، وسيتم الإعلان الرسمي من خلال مؤتمر صحفي عقب وصول اللاعب لليونان.
وأتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن شريف قرر خوض تجربة الاحتراف كتحدي جديد له بعد تجربته الأخيرة مع مصر للمقاصة.
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