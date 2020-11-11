مصدر لـ"الخليج 365": بيراميدز يطلب رسمياً شراء جناح الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

تقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي لشراء اللاعب أحمد الشيخ من النادي الأهلي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، ليدعم صفوفه في الموسم الجديد بهداف الدوري السابق.

وأفاد مصدر لـ"الخليج 365" أن النادي الأهلي أبلغ أحمد الشيخ بوصول العرض، وقرر أن يكون الحسم أو الرد على العرض بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك للمرة الأولى في التاريخ، يوم 27 نوفمبر الجاري، في مباراة يحتضنها استاد القاهرة الدولي في حال موافقة "كاف" على نقل اللقاء من برج العرب في الإسكندرية.

وحصل أحمد الشيخ على فرصة كبيرة خلال الموسم الجاري، خاصة مع المدرب السويسري رينيه فايلر، وهو ما لفت نظر بيراميدز إليه، خاصة إذا كان النادي الأهلي لا يمانع في الاستغناء عنه لشراء جناح هجومي أخر، أو استعادة بعض المعارين.