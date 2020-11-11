مباشر بالفيديو.. كينيا 0 - 1 جزر القمر.. مجموعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة كينيا وجزر القمر، في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز أمام توجو والتعادل أمام مصر، فيما يحل منتخب كينيا ثانيا برصيد نقطتين بتعادلين أمام مصر وتوجو.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري ضمن المجموعة ذاتها لحساب نفس الجولة يوم السبت المقبل أمام توجو بالقاهرة.

تفاصيل المباراة:

تقدم منتخب جزر القمر في الدقيقة 26 من ضربة ثابتة للاعب يوسف مشنجاما خدعت الحارس الكيني لتسكن شباكه.

وتلقى مشنجاما صحب الهدف بطاقة صفراء ثانية، ليُطرد في الدقيقة 41، ليكمل منتخب جزر القمر المباراة منقوصا، لتستمر الدقائق المتبقية ويعلن الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم جزر القمر بهدف.