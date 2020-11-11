"محمد إبراهيم بـ12 مليون".. الخليج 365 يكشف 10 صفقات تقترب من سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول أن نادي سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم والإعلان الرسمي عن 10 صفقات لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وصعد سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز موسم 2020/2021 للمرة الأولى في تاريخه.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "سيراميكا يستعد لحسم وإعلان تعاقده مع 10 صفقات جديدة".

وتابع "سيراميكا حصل على توقيع محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد توني وأحمد سامي من نادي مصر المقاصة".

وصرح "صفقة محمد إبراهيم تقترب من 12 مليون جنيه، بعيداً عن باقي اللاعبين".

وكان بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة قد صرح من قبل أن سيراميكا سوف يتعاقد مع خماسي الفريق مقابل يقترب من 27 مليون جنيه.

وأضاف "هناك أيضا أسامة إبراهيم من الإسماعيلي وكذلك رجب بكار من بيراميدز".

وأكمل "ثنائي وادي دجلة عبدالرحمن بودي وعبدالله محمد أيضاً من صفقات سيراميكا المنتظرة".

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً "هناك أيضاً مفاوضات متقدمة من أجل حسم التعاقد مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي".