"منافساً لأبوريدة".. الاتحاد المغربي يعلن ترشح لقجع لعضوية مجلس "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ترشح رئيسه فوزي لقجع، لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة المقبلة.
وجاء بالبيان الذي نشره الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي "وضع السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الجمعية العمومية التي ستعقدها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمدينة الرباط في 12 مارس 2021".
وأشار البيان "يعتبر هذا الترشيح هو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية".
واختتم البيان " ويتقلد السيد فوزي لقجع، مجموعة من المهام في العديد من الهيئات واللجن الكروية القارية والدولية، من بينها النائب الثاني لرئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس لجنة المالية بالكاف، ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالإتحاد الدولي لكرة القدم".
وسبق وأعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي لـ"كاف" و"فيفا" ترشحه لعضوية مجلس "فيفا".
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