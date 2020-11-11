مصدر لمصراوي: بواليا خارج حسابات الأهلي خلال الميركاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لمصراوي، إن الزامبي والتر بواليا لاعب نادي الجونة، ليس ضمن خطط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال مصدر -رفض الكشف عن اسمه- إن بواليا ليس في خطط الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف المصدر أن الأهلي يتابع اللاعب فقط لكنه لم يدخل في مفاوضات للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي. جدير بالذكر أن قائمة أجانب الأهلي تضم التونسي علي معلول (يعامل كلاعب محلي)، الأنجولي جيرالدو دا كوستا، المالي أليو ديانج، السنغالي أليو بادجي والنيجيري جونيو أجايي.

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